El obispo de Chiclayo, Edinson Farfán Córdova, expresó su agradecimiento al papa León XIV por su visita al distrito de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde ofició una misa.

“Usted ha querido venir hasta aquí porque conoce el corazón de nuestra gente, sabe su pobreza material y de su profunda fe. Y hoy con su presencia nos ha mostrado, una vez más, su cercanía y su cariño por los pobres”, manifestó el prelado al finalizar la celebración eucarística.

Farfán también resaltó la presencia de fieles que llegaron desde distintas localidades y jurisdicciones eclesiásticas para participar en el encuentro. Señaló que Santa Cruz y otras comunidades de la zona se caracterizan por su sencillez, generosidad y solidaridad.

“Hoy, Santa Cruz no está sola. Aquí se han congregado hermanos que han venido de distintos lugares, de distintas jurisdicciones eclesiásticas”, expresó. El obispo también pidió que el Señor del Costado y la Virgen Inmaculada Concepción acompañen y bendigan la misión apostólica del papa León XIV.