La Contraloría General de la República realiza un despliegue de control en las provincias de Canchis, Espinar, Chumbivilcas, Canas y La Convención, como parte del Operativo Nacional de Control Territorial Multidisciplinario programado del 20 al 24 del presente, con la finalidad de verificar el estado físico y financiero de diversas inversiones.

Las acciones incluyen visitas de campo, recopilación de información y atención de alertas ciudadanas relacionadas con la ejecución de obras.

En Cusco, la intervención es liderada por el vocero de la CGR Guzmán Vera Coronel y la gerente regional de Cusco de la CGR, Brendi Gil, quienes recorrieron obras de saneamiento, riego e infraestructura educativa en Espinar y Chumbivilcas, junto a jefes de las Oficinas de Control Institucional, recogiendo alertas ciudadanas y verificando el estado físico y financiero de los proyectos.

La presencia del equipo tiene como objetivo supervisar obras en zonas amazónicas y altoandinas de la región. En provincias como Espinar y Chumbivilcas se recogieron alertas ciudadanas vinculadas a posibles deficiencias en la supervisión estatal, así como preocupaciones sobre la continuidad y calidad de las obras en ejecución.

Desde Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, Vera Coronel señaló que estas visitas permiten acercar a la alta dirección de la Contraloría a poblaciones vulnerables afectadas por obras paralizadas y posibles riesgos en el uso de recursos públicos. A su turno, Brendi Gil indicó que las alertas recogidas serán atendidas de inmediato a través de las OCI para activar acciones de control y remitir información a las entidades responsables.

Estas acciones se desarrollan conforme a la normativa vigente en materia de contrataciones y ejecución de obras públicas, que establece la necesidad de garantizar eficiencia, continuidad y cumplimiento de metas físicas, orientadas a asegurar la rentabilidad social de las inversiones.

“Los resultados y eventuales hallazgos de este operativo serán dados a conocer oportunamente por la Contraloría General de la República, una vez culminadas las acciones de control en las provincias intervenidas”, señalaron desde la Contraloría.