Este martes 17 de mayo se habría llevado a cabo la última reunión para tratar de solucionar el tema Las Bambas, esto según declaraciones a Correo por parte de Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, quien mencionó que los comuneros que tomaron las instalaciones de la empresa minera ya no volverán a asistir a ninguna otra convocatoria hecha por el Gobierno ni la empresa privada.

Visiblemente molesto, el dirigente comunal señaló que los enviados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) los ‘ofendieron’ trasladando una gran cantidad de efectivos del orden hasta inmediaciones de la cancha de fulbito de la comunidad de Pumamarca, lugar donde se realizó la reunión.

“¿Qué cosa creen? ¿que somos secuestradores? ¿para qué traen tanto policía? hasta nos doblan en número a los comuneros, nosotros somos pacíficos y estas cosas no nos gustan”, señaló a este Diario.

También mencionó que tuvieron que abandonar la reunión porque no hay ‘voluntad de diálogo’ por parte del Estado ni la minera, ya que no aceptan levantar el estado de emergencia como los comuneros pidieron antes de la instalación de cualquier mesa de entendimiento.

MUCHA POLICÍA.

“Si no hubieran traído tanto policía las cosas tal vez hubieran sido diferentes, pero de todas maneras no quieren levantar el estado de emergencia, así que no hay conversación”, acotó el apurimeño.

Finalmente mencionó que tras esta reunión trunca, los comuneros decidieron elaborar una carta ‘definitiva’ que será enviada al premier Aníbal Torres, donde expondrán su sentir y sus pretensiones, luego de más de un mes de haber tomado parte de los terrenos de Las Bambas.

A la cita del último martes asistieron el congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Jesús Quispe y los dirigentes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Chuicuini, Choaquere, Chila y Pumamarca.

Mientras tanto más de 200 comuneros de la localidad de Huancuire continúan apostados en los terrenos de MMG Las Bambas, ellos no pudieron ser desalojados en el operativo que desarrolló la Policía el pasado 27 de abril, mencionan que se quedarán en el lugar hasta que hallen solución a sus demandas.

El principal pedido de Fuerabamba es la compra y saneamiento de 180 hectáreas de terreno para pastoreo, que señalan no tener en Nueva Fuerabamba. Desde la mina aseguran que la población debía organizarse y establecer una comisión de compra, cosa que no se habría dado.

DATOS:

- A partir de este miércoles 18 de mayo, el Sindicato Único de Trabajadores de Las Bambas, ha anunciado que iniciarán marchas nacionales y huelgas de hambre pidiendo su derecho a trabajar.

- Casi al mismo tiempo, el campamento del proyecto de exploración ‘Azuca’ perteneciente a la empresa minera Ares, también ubicado en Apurímac, fue saqueado y quemado presuntamente por un grupo de mineros ilegales.