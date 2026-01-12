Un hombre de 30 años apareció sin vida en la zona de Alto Los Incas en la ciudad de Cusco. Su cuerpo denotaba salvajes golpes e indicios de agresión.

Tras el hallazgo la Policía logró identificar el cuerpo. Se trataba de Estanislao Flórez (30), quien antes de su muerte habría estado consumiendo bebidas alcohólicas con dos personajes, acusados por su muerte.

Es así que la Policía dio con el paradero de Abel Coya (54) y su hijo, Arnold Coya (32), quienes se hallaban frente a un hospedaje cito en la calle Puputi.

“Hemos intervenido y capturado a dos personas, quienes son presuntos autores de un homicidio ocurrido el día de ayer. Inmediatamente se realizaron las diligencias preliminares con la Divincri utilizando inteligencia y tecnología para el rastreo de teléfonos”, citó el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez.

De otro lado, desde la Divincri Cusco, manifestaron que ambos hombres habrían estado consumiendo licor con la víctima, quien habría sido despojada de su celular, llegando a reclamarle a los imputados, quienes habrían accionado en su contra hasta matarlo.

Debido a la detención de los sospechosos en flagrancia delictiva, estos permanecerán detenidos hasta un lapso de siete días, en los que la Fiscalía armará su tesis para establecer su grado de participación en el hecho.