La tarde del último lunes, un pasajero menor de edad perdió la vida en el interior del aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco, por causas que son materia de investigación por parte de la Policía.
El lamentable suceso se registró aproximadamente a las 14:00 horas, cuando El adolescente de 17 años se dirigió hasta el tópico del terminal aéreo, acompañado por un adulto.
“El joven había ingresado junto a un familiar para obtener un permiso de viaje (...) Mientras era evaluado por el médico de turno se produjo su inesperado deceso, de inmediato se activaron los protocolos para este tipo de casos”, citaron desde Corpac a través de un pronunciamiento.
También señalaron que el adolescente se dirigió hasta el tópico por indicación de una aerolínea, recalcando que en este servicio no se emiten autorizaciones médicas de viaje.
El fallecimiento se puso en conocimiento del representante del Ministerio Público, quien ordenó el traslado del cuerpo hasta la morgue del sector para las acciones correspondientes.