La tarde del último jueves, otro accidente de tránsito se registró en las carreteras cusqueñas, esta vez en la vía Cusco - Sicuani - Arequipa, donde un bus de transporte interprovincial se despistó para posteriormente volcarse a un lado de la vía.

El hecho se registró en el sector de Pikillaqta, distrito de Andahuaylillas aproximadamente a las 17:30 horas del último jueves. El siniestro involucró al vehículo de placa de rodaje CFC-596, el cual se desplazaba desde la ciudad de Cusco con dirección a Sicuani, siendo conducido por Eliseo Cartagena.

Como consecuencia del accidente, de un total de 28 pasajeros, seis resultaron heridos, quienes fueron auxiliados al Centro de Salud de Urcos y posteriormente transferidos al Hospital Regional del Cusco.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, sin embargo agentes de la Policía y Ministerio Público ya se hallan tras el caso, cabe mencionar que esta empresa ya había presentado varios accidentes en el pasado.

LISTA DE HERIDOS

1. Milusca Condori (contusión de cadera derecha)

2. Walter Navarrete (contusión de la pared abdominal)

3. Alex Tacuma (policontuso)

4. Laura Vargas (trauma lumbo sacro, contusión de miembro inferior y traumatismo encéfalo craneano (TEC) en evolución; transferida al Hospital Regional del Cusco, a descartar fractura de mandíbula lado izquierdo)

5. Ronal Meléndez (trauma toráxico; transferido al Hospital Regional del Cusco, a descartar fractura de mandíbula lado derecho)

6. Yohan Quispe (fractura de antebrazo derecho; transferido al Hospital Regional del Cusco).