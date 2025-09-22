Luego del fin del paro en Machu Picchu, y del acuerdo entre la Presidencia de Consejo de Ministros con los principales actores involucrados en la pugna por la carretera Hiram Bingham, la empresa PeruRail anunció el inicio del traslado de los nuevos buses que prestarán servicio desde Machu Picchu Pueblo hasta las puertas de la antigua ciudadela inca.

El anuncio se hizo el último lunes, cuando la empresa ferroviaria emitió un comunicado, informando que este martes 23 iniciarán el traslado de sus plataformas ya reparadas con destino final a la Estación Hidroeléctrica.

Es así que el miércoles iniciarán el traslado de los buses para la ruta Hiram Bingham, desde la Estación Hidroeléctrica hasta Puente Ruinas, en el distrito de Machu Picchu Pueblo. En las próximas horas socializarían el cronograma detallado a la empresa San Antonio de Torontoy.

“Reiteramos el pedido a la Municipalidad Provincial de Urubamba y las autoridades competentes, de garantizar la seguridad necesaria para el traslado seguro de estas unidades. PeruRail recuerda que no tiene ninguna decisión ni posición en la operación de buses en la ruta Hiram Bingham. Como operador ferroviario, nuestra obligación es transportar pasajeros o carga, en tanto se cumpla con los requisitos legales, y existan las condiciones para garantizar una operación segura”, acota el comunicado oficial de la empresa concesionaria de la vía férrea.

Con ello entrarían en operación los nuevos buses de la empresa San Antonio de Torontoy, cuyos socios realizaron manifestaciones y hasta un paro en Machu Picchu, en exigencia de ingresar a usufructuar la ruta según acordó la municipalidad de Urubamba a través de un ‘plan de contingencia’.

CONTEXTO

Episodios de manifestaciones, bloqueos y marchas, se presentaron en Machu Picchu, en medio de la disputa entre dos grupos de empresarios y pobladores, que buscan operar la carretera Hiram Bingham, la única que traslada visitantes desde Machu Picchu Pueblo hasta la maravilla mundial Machu Picchu.

Este lamentable panorama afectó a turistas nacionales y extranjeros, que llegaron a Cusco y a Machu Picchu con la esperanza de conocer uno de los destinos más icónicos del mundo, sin embargo vieron manifestaciones, confrontamiento y hasta amenazas, en medio de un clima hostil que no beneficia al sector turismo ni a quienes dependen de él.

Sucede que, el contrato de operación de esta vía feneció el último 4 de setiembre, cuando Consettur debía retirar del camino sus 24 buses, sin embargo, al no haber un ganador que opere la vía, la empresa decidió quedarse en el lugar trasladando pasajeros a fin de no ‘perjudicar’ a quienes requieran este servicio.

Hasta el momento no hay un operador firme debido a que, desde la municipalidad de Urubamba, no desarrollaron un proceso de licitación adecuado, instalando en su reemplazo un ‘plan de contingencia’ por el cual determinaron que una nueva empresa: San Antonio de Torontoy, debía operar la ruta con 18 buses y por el lapso de cuatro meses, en lo que el municipio reordena su proceso de licitación.

Tras esto, Sernanp dio el visto bueno para que estas nuevas unidades ingresen a Hiram Bingham, y PeruRail asintió trasladarlas vía férrea hasta Machu Picchu Pueblo, sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, denunciaron el corte de frenos y otros elementos en sus plataformas de traslado, haciendo imposible este proceso hasta el momento.

Esta y otras acciones, han sido tomadas de la peor forma por los supuestos nuevos operadores de la ruta, quienes se declararon en paro en Machu Picchu, interrumpiendo la salida e ingreso de los trenes turísticos, el traslado de visitantes hacia la maravilla mundial, y otros, generando un verdadero clima de tensión en la zona.

Finalmente el paro se levantó y las dos empresas acordaron operar la ruta de manera simultánea por el lapso de cuatro meses.