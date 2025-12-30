A través de un comunicado oficial, publicado en su cuenta oficial de Facebook, PeruRail indicó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. El personal de la empresa brindó primeros auxilios al maquinista, al jefe de tren y a los pasajeros, y movilizó equipo médico para atender los casos más urgentes.

También, se dispuso el traslado de los heridos en autovagones hacia el paradero Piscacucho, donde diez ambulancias los esperaban para su traslado a centros de salud cercanos.

(Comunicado/Facebook: PeruRail)

Indecopi inició investigación de oficio tras choque de trenes en Cusco que dejó un fallecido

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que inició una investigación de oficio luego del choque de trenes ocurrido este martes 30 de diciembre en el sector de Pampaccahua, en la ruta ferroviaria Ollantaytambo – Machu Picchu, en la región Cusco. La medida busca verificar si las empresas involucradas cumplen con los estándares de atención y seguridad exigidos.

En ese sentido, Indecopi informó que evaluará si los operadores ferroviarios brindaron atención oportuna a los heridos, así como si cuentan con seguros de accidentes que garanticen la debida asistencia médica a los afectados. Este choque generó preocupación sobre las condiciones del servicio turístico ferroviario en la zona.

El organismo analiza además si el accidente podría impactar en la frecuencia de los traslados de turistas en los trenes hacia Machu Picchu. La indagación tiene como objetivo evitar que se vean afectados los itinerarios de cientos de visitantes en una de las rutas turísticas más concurridas del país.