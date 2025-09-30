La última edición del encuentro entre Cienciano y Alianza Lima en Cusco, dejó un sabor amargo a la fanaticada local, ya que antes del partido, barristas del equipo visitante se enfrentaron en el barrio de Santa Ana, llegando a herir gravemente a un policía y dejando un menor de edad acuchillado.

La pelea se registró en inmediaciones del hotel donde el primer equipo de Alianza Lima concentraba, hasta donde llegaron sus hinchas para realizar un ‘banderazo’ de apoyo, el mismo que terminó en una gresca entre los simpatizantes, teniendo que intervenir la Policía.

En medio de la pelea, un objeto contundente impactó en el rostro de un agente que había llegado hasta el lugar, comprometiéndole la vista. El efectivo se halla en observación hasta el momento.

Esta información fue confirmada por el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, quien señaló que de seguir registrándose hechos de violencia en medio de espectáculos particulares, dejará de mandar policías como resguardo, ya que su integridad corre peligro.

“Cualquier persona puede salir herida en esta clase de enfrentamientos, por eso llamamos la atención de las personas y de los hinchas. Estos barristas fueron hallados en posesión de cuchillos, objetos contundentes, pirotécnicos, etc.”, señaló el jefe policial cusqueño.