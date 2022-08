El último miércoles 24 de agosto se llevó a cabo un paro de 24 horas en Machu Picchu Pueblo, donde se detuvo toda actividad, incluso no hubieron trenes de ida ni de vuelta, tampoco buses que trasladen a los turistas hacia las puertas de la maravilla mundial.

El principal reclamo gira en torno a la venta de mil boletos en la taquilla de este distrito, ya que los pobladores mencionan que algunos turistas llegan hasta el lugar sin tickets y que deberían poder conseguirlos ahí al igual que en Cusco.

Al respecto Correo conversó con David Moreno, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, quien mencionó sentirse profundamente decepcionado con las autoridades de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y del Ministerio de Cultura, ya que no hubo ninguna comunicación con ellos respecto a su paro.

“Nosotros seguimos en vigilia, el balance de este paro es negativo ya que no ha habido comunicación, nadie se ha pronunciado desde el Ejecutivo, nosotros seguimos adelante con el planteamiento de mil boletos a la venta en Machu Picchu Pueblo, más aún se viene un feriado largo y va a haber insatisfacción”, señaló.

HUELGA INDEFINIDA.

El dirigente cusqueño también confirmó que luego de una asamblea popular, llevada a cabo la tarde del miércoles, acordaron irse a una huelga indefinida en Machu Picchu Pueblo, medida de protesta que iniciará el lunes 05 de setiembre.

“Debe haber una posición radical, no buscamos que metan a la cárcel a alguien por la protesta pero no vamos a permitir que el turismo sea solo de paso por Machu Picchu y no deje algo . Esperamos que el Ejecutivo venga a dialogar, nosotros no contamos con los recursos suficientes para viajar a Lima a reunirnos”, refirió.

Moreno acotó que una parte del sector empresarial turístico en Cusco no tiene buenos antecedentes y se va a sentir afectado con la huelga, “les hemos pedido que nos inviten a sus reuniones pero no nos invitan”, culminó.

DATO: