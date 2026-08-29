Tras la lamentable muerte de Gabriel Ríos Mamani, porteador que trabajaba en el Camino Inca a Machu Picchu, trasladando mochilas y alimentos de los turistas, las investigaciones continúan, teniéndose nueva información acerca de su deceso.

El representante legal de la empresa ‘Alpaca Expedition’, señaló que las indagaciones van bien avanzadas y que la Policía dio cuenta sobre las circunstancias en que pasaron los penosos hechos.

“El lamentable deceso ha ocurrido cuando él ha salido con un grupo de trabajo al Camino Inca y al día siguiente decidió de manera voluntaria abandonar el grupo con el que se estaba desplazando y dedicarse a sus actividades personales, según las investigaciones y diligencias policiales, el señor comenzó a libar bebidas alcohólicas con guías y porteadores de otra empresa”, señaló.

También mencionó que el porteador se hallaba bien de salud antes de realizar la caminata en el Camino Inca, esto según los chequeos que hacen al personal al ingreso a su trabajo, donde no se habría verificado ninguna situación que evite su labor.

“El porteador no estaba levando carga excesiva ni mucho menos, un cocinero trató de persuadirlo para que continúe la caminata pero él porteador decidió no continuar con su trabajo, es por ello que se reporta que se estaba quedando en la vía. De acuerdo a los procedimientos y gestión del Camino Inca nuestra empresa tiene prohibido permitir la presencia o la ingesta de alcohol por parte de nuestros trabajadores”, refirió.

Finalmente mencionó que una vez enterados del deceso tomaron contacto con la familia del porteador, para su apoyo moral y económico “estamos cubriendo todos los gastos de sepelio y todo lo que se requiera y se vaya requiriendo. No hay denuncia por parte de la familia”, ultimó.

En tanto, el hijo mayor de Gabriel Ríos Mamani se pronunció también tras los hechos, mencionando que sí están recibiendo apoyo por parte de la Policía y agencia para esclarecer los hechos. “Mis declaraciones fueron en un momento de profundo dolor con la información que teníamos en ese momento, nunca quise atribuir responsabilidad a la empresa Alpaca Expedition, reconozco y agradezco el gesto de la empresa por su apoyo, pido ya no seguir compartiendo información errónea, la familia está afectada emocionalmente”.

LA INVESTIGACIÓN SIGUE SU RUMBO

A mediados del mes de agosto, en medio de las emergencias por lluvias y del cierre del Camino Inca a Machu Picchu, una tragedia aislada a este fenómeno se registró en un tramo de esta vía, donde un porteador perdió la vida en pleno recorrido.

Se trata de Gabriel Ríos Mamani, cuyo cuerpo fue hallado en la zona denominada Warmiwañuska, a la que se llega en el segundo día de caminata por el antiguo Qhapaq Ñan.

Según citaron los familiares del occiso, él se desempeñaba como porteador, cargando las mochilas de los visitantes que recorren el Camino Inca, cuando enfermó y habría fallecido en un tramo de la vía.

Luego del hecho los familiares y compañeros trabajadores del porteador exigieron una investigación exhaustiva del hecho, pidiendo celeridad en las investigaciones.

En tanto, la Policía y Ministerio Público levantaron el cuerpo y lo internaron en la morgue de la zona para los exámanes de ley. Las autoridades deberán investigar el motivo exacto de la muerte del cusqueño, el caso se halla en plena investigación.

DATO:

- Warmiwañuska es el abra más alto de todo el Camino Inca a Machu Picchu, se encuentra a 4 210 metros sobre el nivel del mar, y generalmente se atraviesa en el segundo de los cuatro días de recorrido hasta llegar a la antigua ciudad inca.