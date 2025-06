En la región Cusco, varias capitales de provincia celebran este año sus 200 años de creación política, y por tal motivo, organizan desfiles, pasacalles y espectáculos de todo tipo.

En Chumbivilcas, las autoridades no hallaron mejor manera de celebrar su bicentenario de creación, que organizando una corrida de toros supuestamente costumbrista, sin embargo el show terminó con muchos animales muertos y otros heridos, lo que causó gran indignación en todo Cusco.

Fue en la plaza de toros de Santo Tomás, donde varios toros de lidia fueron banderillados y estocados a muerte, mientras otros caballos sufrieron cornadas que les sacaron las entrañas fuera, muriendo posteriormente en inmediaciones del lugar.

Ante esto, cusqueños pertenecientes al Colectivo Animalistas Cusco, se pronunciaron a través de los medios, refiriendo que no es costumbre cusqueña matar animales en los ruedos, sino propiciar un espectáculo respetuoso donde no fallece ningún animal.

“Nosotros no estamos en contra de las costumbres como el capeo, donde no se mata al toro ni a los caballos, normalmente en estas corridas cusqueñas los toros no son de muerte, no se hace a la usanza española con toros de lidia entrenados para matar (...) La matanza recién vista ha enlutado a la población en general, este hecho lo organiza la municipalidad juntamente a sus gerencias, han traído costumbres europeas con mucho sadismo”, citó Miguel López.

Por su parte Mayté Carreño refirió que, además de realizar una protesta contra esta corrida, ya han tomado el caso por la vía legal, por lo que se vendrían denuncias penales contra los responsables por el hecho. “Nosotros ya hemos tomado acciones legales, según el parte médico veterinario, los caballos usados sin protección sufrieron perforación abdominal, desgarro de los órganos internos, descompresión abdominal, experimentando dolor y agonía extrema hasta su muerte”, señaló.

De otro lado, Claudia Campana, expuso que las corridas de toros tradicionales en Cusco no contemplan el sacrificio de animales, sino un encuentro con entre el hombre y ellos, como en la antiguedad. “En la cosmovisión andina se considera al toro como un hermano mayor, como parte de nosotros, sin embargo al matarlos de esta manera se los hizo agonizar cruelmente y no se les practicó la utanasia, no hubo veterinarios en el lugar”.

Según la convocatoria al evento, realizado a fines del mes de junio, la organización recayó en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, al mando de su alcalde José Flores y los regidores encargados.

DATO: