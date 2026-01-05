Desde la Empresa Prestadora de Servicios SedaCusco aclararon que, durante el año 2025, se ha concluido con la reposición total (en concreto y asfalto) de las pistas y veredas que fueron intervenidas en las principales calles y avenidas de la Ciudad Imperial; esto fue a consecuencia de la ejecución de obras como: Línea de Interconexión Tramo Punto B – Coripata o el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y agua residual. También advirtió que los trabajos que actualmente se realizan en algunas zonas de la ciudad son responsabilidad de otras instancias como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“SedaCusco ha cumplido con los plazos establecidos y los compromisos asumidos con la ciudadanía. Estos trabajos (como Interconexión Punto B) formaron parte de proyectos estratégicos orientados a mejorar la infraestructura de agua potable y la continuidad del servicio en diversos sectores de la ciudad para beneficio de 170 mil cusqueños. Hemos repuesto las pistas y veredas en su totalidad”, indicó el gerente general de la EPS, José Becerra.

La empresa destacó que las avenidas 28 de Julio, Túpac Amaru, Alameda Pachacuteq, La Cultura y calles de la Urbanización Coripata quedaron restituidas íntegramente, según los estándares establecidos por los entes reguladores y las municipalidades correspondientes.

“Asimismo, SedaCusco considera necesario aclarar que las obras que actualmente se encuentran en ejecución en las avenidas de la Cultura, Collasuyo y distritos como Santiago, Wanchaq y San Sebastián no son de su competencia. Dichos trabajos corresponden al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entidad responsable de su planificación, ejecución y plazos de culminación para los sistemas de recolección de aguas pluviales, desagüe y agua potable”, citó.

DATO: