A una semana de haberse instaurado un nuevo protocolo de venta presencial de boletos en Machu Picchu Pueblo, las quejas desde el sector turístico cusqueño continúan, citando que las colas, presunto abuso y malestar para con los visitantes, continúan como antes.

Para Fernando Santoyo, presidente del Directorio de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Cusco, lo que ocurre en Machu Picchu Pueblo, antesala de la maravilla mundial peruana, es simplemente atroz, y propicia un mal entendimiento de Perú como destino turístico, con los visitantes del mundo entero.

Sucede que desde el año 2022, después de un acuerdo entre la localidad de Machu Picchu Pueblo y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se expenden mil boletos de manera presencial en el Centro de Interpretación de Machu Picchu Pueblo, lugar al que miles de turistas —que no pudieron conseguir tickets de manera regular, vía web— llegan con la esperanza de encontrar algún espacio disponible, teniendo que hacer colas por horas e incluso días.

Antes del 1 de agosto, la venta presencial de estos tickets se daba a través de una sola ventanilla, y por medio de la modalidad ‘pre ticket’, o sea, un visitante debía hacer dos colas, una por su pre ticket y otra por su entrada. A partir de este mes, los boletos se venden en cinco taquillas y ya no existe el pre ticket, a demás de conocerse a través de pantallas y en tiempo real la cantidad de boletos que aún restan en el día.

Esta iniciativa fue presentada por el Ministerio de Cultura como la solución a los problemas de colas en Machu Picchu Pueblo, sin embargo, a una semana de haberse instaurado este nuevo protocolo, las colas continúan y los reclamos también.

MALESTAR

“Estas cinco ventanillas no resuelven el problema de fondo, solo es un paliativo. El nuevo protocolo carece de sustento técnico y sigue generando un impacto negativo no solo en Cusco sino en Perú. Esta incertidumbre de saber si se podrán conseguir o no tickets de manera presencial causa cancelación de paquetes y la gente se va a destinos más predecibles como: Costa Rica, Colombia, México”, señaló Santoyo.

El entendido en turismo también citó que se siguen haciendo largas colas, y que un visitante que llega a Cusco pierde tiempo haciendo fila por días, cuando debería estar gastando ese tiempo en conocer otros destinos en la región y en el país.

“No es razonable que un turista que llega a Perú, en lugar de estar visitando otras rutas, tenga que desperdiciar su visita en colas, obligado a pernoctar una, dos o tres noches en Machu Picchu Pueblo. Por ejemplo, si hoy hago cola y no encuentro tickets, tendré que volver mañana a hacer cola y compraré para el día siguiente, o sea los visitantes se quedan obligados varios días en esta localidad, esto encarece la estancia en Perú, se fomenta la informalidad y precios abusivos, este modelo lejos de mejorar la experiencia la encarece y desincentiva a los visitantes”.

PÉRDIDAS

Luego, mencionó que, según cifras proyectadas para el primer semestre del siguiente año, por esta inestabilidad en la compra de entradas, se puede perder hasta el 20 % de las reservas internacionales, lo que significaría una caída de 400 millones de dólares en divisas para el país.

“Se necesita un sistema único y 100 % virtual como en los principales destinos del mundo, como Francia, España, China, donde hay venta digital de entradas y un aforo controlado, en cambio, acá se retrocede con prácticas obsoletas. Nosotros buscamos mejorar y garantizar la gestión de Machu Picchu, no queremos pelear con la población”, finalizó.

De otro lado, desde el sector que conglomera a los empresarios, pobladores y comerciantes de Machu Picchu Pueblo, exigen que la venta de los mil boletos presenciales en dicha localidad continúe, negando cualquier tipo de afectación a los turistas nacionales o extranjeros. Haciendo hincapié que ellos necesitan dinamizar su economía.

CIFRAS:

- 5 600 accesos a Machu Picchu por día, es el tope según las autoridades locales. De este número, mil entradas se venden presencialmente en Machu Picchu Pueblo, 500 se ofertan para quienes hacen su ingreso vía Camino Inca, y el resto se vende a través de Internet (Por temporada alta de turismo no hay tickets en la web hasta fines de setiembre).

DATO:

- Según Fernando Santoyo, la venta presencial de tickets en Machu Picchu Pueblo es antitécnica e ilegal porque está amparada en una una resolución directoral que contradice una resolución ministerial, donde se establece que la venta de entradas a la maravilla es virtual y/o presencial en la ciudad de Cusco, no en Machu Picchu Pueblo. Esto haría que los turistas que deseen esperar por entradas para la antigua ciudad inca, puedan realizar otros tours en la región, y no quedarse atrapados en Machu Picchu Pueblo.