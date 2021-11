A invitación del titular de la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana del Ministerio de Energía y Minas, Pastor Paredes, el último miércoles se reunieron en Cusco representantes de la provincia de Chumbivilcas, de la empresa minera MMG Las Bambas y del Ejecutivo nacional, a fin de dar solución al bloqueo del Corredor Minero del Sur en dicha jurisdicción.

Tras el cónclave, y lejos de llegar a algún acuerdo, el diálogo se rompió una vez más, esta vez debido a que la minera no aceptaría los términos propuestos para la prestación de servicios por parte de los comuneros chumbivilcanos.

Esta información fue confirmada a Correo por Daniel Colque, presidente de la comunidad campesina de Collana, quien acusó a los emisarios enviados por Las Bambas, de “burlarse de ellos”, ofreciéndoles montos que calificó de irrisorios, por concepto del traslado de convoys.

Es que los comuneros insisten en ser considerados dentro de la planilla de prestadores de servicios para la mina, por lo que esta les habría ofrecido el 8% de participación en el rubro transporte, cuando ellos pretenden por lo menos un 20%.

“Ha fracasado el diálogo, la minera no quiere aportar, las comunidades exigimos el 20% de los tractos, pero la mina sólo quiere dar el 8%, esto no es justo y hasta que no logremos nuestros objetivos el bloqueo continuará ”, añadió.

El dirigente también refirió que la mina se niega a reconocer a 10 comunidades de Chumbivilcas dentro del área de interés ambiental a fin de no otorgarle los derechos que le corresponden, señalando que no están cumpliendo a cabalidad los acuerdos tomados en otras reuniones.

AMENAZAN CON ASENTARSE SOBRE LA MISMA VÍA NACIONAL.

Tras el último bloqueo del Corredor Minero del Sur, iniciado el pasado sábado, poco a poco más comunidades se han ido plegando a la protesta, llegando a establecer piquetes hasta en 14 puntos de la vía.

Esta situación al parecer empeorarà con el transcurrir de las horas, ya que el dirigente amenazó con radicalizar su manifestación a partir de la media noche de este miércoles.

“Vamos a recuperar nuestras tierras, por ejemplo los 21 kilómetros de Collana, desde Huaylla Huaylla (Livitaca), hasta Kente Tocopatapa (Velille) van a ser ocupados por los comuneros, vamos a hacer casas y plantar en la pista, porque nos pertenece”, acotó.

Correo trató de establecer comunicación con MMG Las Bambas, desde donde señalaron que no tienen un comunicado de momento, mientras tanto la vía nacional denominada Corredor Minero del Sur, permanece bloqueada ya por cinco días.

- Uno de los reclamos principales de los pobladores de Chumbivilcas se da por la inclusión de 10 de sus comunidades como ‘áreas de interés ambiental’, por lo que recibirían cierto monto como apoyo económico, además de ser partícipes de la cadena de valor a través como proveedores de bienes y servicios a la empresa.