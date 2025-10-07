La madrugada del último martes, una persona que trabajaba su turno en un conocido grifo ubicado en la avenida La Cultura (Cusco), fue secuestrada por un aparente cliente, quien la ingresó a su vehículo a la fuerza, desapareciendo con su víctima rápidamente.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 03:00 horas en el grifo Repsol, ubicado en la calle Retiro, a 10 minutos del Centro Histórico de Cusco, donde la trabajadora, de aproximadamente 30 años, se acercó a un vehículo que acababa de estacionar para surtirse de combustible. En un descuido el conductor metió a la fuerza a la mujer en la unidad y huyó hacia la zona de Recoleta.

El hecho fue denunciado ante las autoridades por el administrador del negocio, quien confirmó que la víctima fue abandonada tiempo después en la zona de Sacsayhuamán. También se supo que le habrían robado cerca de 2 500 soles, producto de las ventas de la noche.

El coronel PNP Walter Poma, jefe de la División de Investigación de Crímenes del Cusco, señaló que el asalto fue registrado por las cámaras de videovigilancia del negocio, y que trabajan en la captura del malhechor. También señaló que la víctima aparentemente se halla en buen estado de salud.