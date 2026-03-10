Profunda indignación en Cusco, ha causado el presunto accionar de un padre de familia, quien habría atacado por razones que se desconocen, a su hija de dos años de edad, quien finalmente perdió la vida.

El hecho se registró en un hospedaje de la ciudad de Espinar (Cusco), donde Esau Cabrera (27) se hospedó junto a su pareja y la hija de ambos.

El día del crimen la mujer habría salido temprano a trabajar, dejando solo al imputado con la pequeña. Luego éste salió a prisa llevando a la menor a un centro de salud, donde solo certificaron su muerte.

La Policía cree que el hombre golpeó salvajemente a su hija en el lugar, luego entró en desesperación y la llevó a un centro de asistencia.

En sus primeras declaraciones el sujeto habría aceptado haber maltratado a la víctima, sin embargo ahora guardaría absoluto silencio por órdenes de sus abogados.

La Policía confirmó que tras el hecho, se halló búsquedas en el celular del imputado, relacionadas al parricidio. El Ministerio Público hizo que el acusado sea trasladado hasta el penal Qenccoro de Cusco con prisión preventiva de nueve meses.