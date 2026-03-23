La noche del último domingo, a las 21:15 horas, un aluvión atravesó la comunidad de Collpani Grande, ubicada en el distrito de Machu Picchu Pueblo en la provincia cusqueña de Urubamba.

Tras intensas lluvias, las aguas del río Laucamayo se desbordaron y el flujo de lodo y rocas arrasó con todo a su paso, incluyendo infraestructura y vegetación, dejando serios daños en viviendas y negocios asentados en la zona.

Lo más lamentable es que las autoridades han confirmado la muerte de dos pobladores, identificados como: Augusto Román y Filomena Antón, quienes no pudieron ponerse a buen recaudo ante la ocurrencia de la emergencia.

Tras el hecho, una cuadrilla multisectorial conformada por el cuerpo de Serenazgo, la Policía Nacional del Perú, Consettur y el equipo de Gestión de Riesgos de Desastres de la municipalidad de Machu Picchu, salió hacia el lugar de los hechos. El personal trabaja actualmente en el empadronamiento de damnificados y la identificación de daños estructurales ocasionados por el huaico.

Mientras tanto, en Cusco, desde el Indeci alistan el apoyo logístico y están a la espera de de la evaluación de la oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, para establecer las necesidades de la población local y realizar el envío de ayuda.