En decisión unánime, que procura el rumbo de la conservación y el desarrollo sostenible del principal patrimonio del país, el Comité Directivo de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM), aprobó la opinión favorable al Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu – Parque Arqueológico Nacional 2026 - 2030, en el marco de la primera sesión extraordinaria del presente año, llevaba a cabo en la ciudad de Lima.

La validación del Plan Maestro constituye un hito fundamental para la protección integral de Machu Picchu, al establecer lineamientos claros para la conservación del patrimonio cultural y natural, el ordenamiento del turismo, la gestión del territorio y la participación de las comunidades locales, en plena concordancia con los criterios y recomendaciones de la Unesco.

Durante la sesión, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, destacó que Machu Picchu no puede seguir siendo solo una fuente de ingresos, sino una prioridad de inversión, planificación y justicia territorial. En ese sentido, recordó que el santuario genera más de 280 millones de soles anuales, recursos que deben destinarse de manera efectiva a la preservación del patrimonio, la puesta en valor de nuevos sitios arqueológicos y el desarrollo ordenado del Valle Sagrado de Los Incas.

“Defender Machu Picchu es defender nuestra identidad, pero también el derecho de nuestras comunidades a un desarrollo planificado. No puede haber conservación sin inversión ni turismo sin responsabilidad social. El Plan Maestro 2026 - 2030 consolida una visión de largo plazo que prioriza la investigación científica, la protección de los ecosistemas, la recuperación de áreas degradadas, el turismo sostenible y la gobernanza participativa, reafirmando el compromiso del Estado en sus tres niveles de gobierno”, citó.

SOBRE EL ACCIDENTE FERROVIARIO

En un segundo punto de la agenda, el Comité Directivo de la UGM evaluó el accidente ferroviario ocurrido el 30 de diciembre de 2025 en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu. En ese marco, se trató sobre las deficiencias estructurales en los sistemas de seguridad, atención de emergencias y comunicación.

Salcedo Álvarez resaltó que se activó la Red Regional de Protección al Turista, se movilizó al sector salud y se brindó atención a los afectados. “No podemos normalizar la improvisación ni la negligencia. Machu Picchu merece un sistema ferroviario seguro, moderno y humano. La vida está por encima de cualquier interés económico”, remarcó.

Como resultado del debate, la UGM acordó exigir la fiscalización permanente del Ositran y el MTC, la revisión integral del sistema de seguridad ferroviaria, la socialización obligatoria de los protocolos de emergencia, la evaluación de una ambulancia ferroviaria, así como la implementación de mejoras tecnológicas que reduzcan el riesgo de nuevos accidentes.