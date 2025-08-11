La mañana del último lunes, un fuerte accidente de tránsito se registró en Cusco, donde un bus de servicio interdepartamental se salió de la pista para chocar contra un muro y posteriormente terminar varado en una chacra.

El hecho se registró en el sector de Fortaleza, perteneciente a la jurisdicción de San Lorenzo en la provincia cusqueña de Quispicanchi, donde la unidad con placa de rodaje B7D-954, de la empresa ‘Crespo Tours’ terminó estrellándose.

El vehículo había salido de la ciudad de Cusco con destino a Madre de Dios, y trasladaba pasajeros y comerciantes de ambas regiones, hasta el momento el accidente dejó dos varones y una mujer fallecidos, todos en vías de reconocimiento.

Asimismo, la Policía de Cusco dio cuenta sobre unos 30 pasajeros que resultaron con diversas heridas, quienes fueron rescatados por transportistas y pasajeros que hacían su paso por la zona, siendo trasladados al Centro de Salud de Quincemil y los mas graves hacia la ciudad de Cusco.

Se supo que el centro de salud en mención colapsó debido a la gran cantidad de pacientes, mientras tanto policías especialistas en peritaje se dirigen a la zona del siniestro para establecer fehacientemente las causas del lamentable hecho.