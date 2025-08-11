Bus de la empresa ‘Crespo Tours’ se despista y choca por razones que están en investigación.
La mañana del último lunes, un fuerte accidente de tránsito se registró en Cusco, donde un bus de servicio interdepartamental se salió de la pista para chocar contra un muro y posteriormente terminar varado en una chacra.

El hecho se registró en el sector de Fortaleza, perteneciente a la jurisdicción de San Lorenzo en la provincia cusqueña de Quispicanchi, donde la unidad con placa de rodaje B7D-954, de la empresa ‘Crespo Tours’ terminó estrellándose.

El vehículo había salido de la ciudad de Cusco con destino a Madre de Dios, y trasladaba pasajeros y comerciantes de ambas regiones, hasta el momento el accidente dejó dos varones y una mujer fallecidos, todos en vías de reconocimiento.

Asimismo, la Policía de Cusco dio cuenta sobre unos 30 pasajeros que resultaron con diversas heridas, quienes fueron rescatados por transportistas y pasajeros que hacían su paso por la zona, siendo trasladados al Centro de Salud de Quincemil y los mas graves hacia la ciudad de Cusco.

Se supo que el centro de salud en mención colapsó debido a la gran cantidad de pacientes, mientras tanto policías especialistas en peritaje se dirigen a la zona del siniestro para establecer fehacientemente las causas del lamentable hecho.

