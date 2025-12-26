Penoso. Cuatro días de intensa búsqueda en Cusco, culminaron con el hallazgo de los restos de una turista canadiense, quien había sido reportada como desaparecida por su hija todavía el último 21 de diciembre.

Las autoridades locales confirmaron que el cuerpo de Jame Lee Anne Summers (47) fue encontrado a poca distancia del complejo arqueológico de Huchuy Qosqo, ubicado en la localidad de Lamay, provincia de Calca.

Agentes de la comisaría de la zona, así como de Alta Montaña, fueron quienes hallaron los restos, en una de las vías de acceso al citado complejo turístico, ubicado a más de 3 600 metros sobre el nivel del mar.

Hasta el lugar del hallazgo llegó el representante del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cadáver para su internamiento en la morgue de la zona, así como el inicio de las indagaciones correspondientes.

MÁS ANTES

Los familiares de la turista canadiense, denunciaron su desaparición en la región Cusco, hasta donde había llegado a fin de realizar actividades particulares y de turismo.

El 21 de diciembre llegó hasta la Sección de Personas Desaparecidas de la Policía, la persona identificada como Zoey Reece Longman (21), denunciando la desaparición de su madre.

Es así que la Policía activó la alerta de búsqueda a nombre de la visitante canadiense, Jame Lee Anne Summers (47), quien fue vista la última vez por inmediaciones de la comunidad de Yanahuara - Urubamba.

Según la denunciante, habría recibido una comunicación vía WhatsApp, presuntamente desde el celular d e su madre, donde le conminaba a encontrarse en el interior del aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco el día 22 de diciembre, cosa que nunca ocurrió.

La denunciante a su vez refirió que el teléfono celular de su madre se hallaba apagado desde entonces, perdiendo todo tipo de comunicación con ella.