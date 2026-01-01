La Plaza Mayor de Cusco es sinónimo de encuentro y festejo, y en Año Nuevo esto no fue la excepción. Luego de una fiesta organizada en el lugar, con cantantes en vivo y presentaciones culturales, la icónica plaza terminó bastante sucia, teniendo que ser necesaria la presencia de un contingente de limpieza.

Es así que, desde tempranas horas del último jueves, 1 de enero, la Plaza Mayor del Cusco fue intervenida en un trabajo que incluyó labores de limpieza pública y el apoyo de cisternas para el lavado de los espacios, luego de las celebraciones por Año Nuevo.

“Agradecemos a las servidoras de limpieza pública de la comuna provincial y a todos los colaboradores de la Gerencia de Medio Ambiente por su dedicación, compromiso y esfuerzo diario, que permiten mantener la Plaza Mayor del Cusco y sus alrededores en óptimas condiciones para el disfrute de la ciudadanía”, citó el alcalde de Cusco, Luis Pantoja.

Cabe mencionar que durante la noche y madrugada, estuvieron presentes miembros de la Policía y serenos, quienes controlaron algunos conatos de bronca y comportamientos fuera de lugar por parte de cusqueños y turistas.

Un grupo de funcionarios recorrió la zona para cerrar los locales que aún permanecían abiertos pese a la prohibición de la venta de alcohol de manera indiscriminada.