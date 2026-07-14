Este martes, un fuerte temblor se registró en Cusco, que incluso se sintió en la región Arequipa.

El evento ocurrió a las 03:21 horas en la localidad de Huayhuahuasi - Espinar, a una profundidad de 143 kilómetros y con una magnitud de 5.4 Mw.

Tras el hecho, personal de la Oficina de Gestión de Riesgos de Espinar, realizó la verificación en el centro poblado de Huayhuahuasi, constatando que no existirían daños en infraestructura ni afectaciones a la población.

Asimismo, los pobladores habrían manifestado que el sismo fue levemente percibido, por lo que no se registran emergencias asociadas al evento hasta el momento.

Desde Indeci Cusco mencionaron que las evaluaciones continuarán a lo largo del día, llamando a los pobladores a estar alertas ante la ocurrencia de cualquier réplica.