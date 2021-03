Verónika Mendoza se halla de campaña en Cusco, donde recientemente la Policía irrumpió en un acto proselitista, cancelándolo y obligando a la candidata y sus representantes al Congreso a abandonar las instalaciones del mercado Virgen del Carmen en la zona de Alto Qosqo.

Es en este lugar, donde la representante de Juntos por el Perú se animó a declarar brevemente, respondiendo a Rafael López Aliaga, quien acusó la acusó de hacer una campaña millonaria “sin si quiera tener un trabajo”.

“¿Él trabaja? ¿o sólo se enriquece a costa del monopolio de los trenes a Machu Picchu? él no paga 28 millones de soles que le debe a la Sunat, nosotros aquí en el pueblo nos sacamos el ‘lancho‘ y él se burla de la ley”, refirió.

Sobre las declaraciones de su otro contendor, Ollanta Humala, quien certificó que fue ella quien escribía en las agendas de su esposa Nadine Heredia y que incluso la acompañó en sus viajes al interior del país, la representante de Juntos por el Perú mencionó que esa era otra mentira más del expresidente de la República de quien dijo ya le mintió muchas veces antes a todo el Perú.

CANCELAN EVENTO POR AGLOMERACIÓN DE GENTE Y VEHÍCULOS.

La tarde del último sábado en Cusco, la candidata presidencial Verónika Mendoza pasó un bochornoso momento, cuando un evento de diálogo fue interrumpido por la Policía, quien la obligó a desalojar las instalaciones de un mercado junto a sus candidatos al Congreso.

El hecho ocurrió en inmediaciones del Centro de Abastos Virgen del Carmen en la zona de Alto Qosqo, hasta donde cientos de simpatizantes habían llegado para escuchar hablar a la representante de Nuevo Perú, quien, luego de largo rato apareció en escena rodeada de músicos y bailarines, generando una grave congestión vehicular y una pronunciada aglomeración de gente.

PNP irrumpe en evento de Verónika Mendoza y lo cancela en Cusco

Este hecho habría sido observado por la Policía Nacional, que llegó hasta el lugar para irrumpir en medio de la presentación de la candidata y obligarla a parar todo.

El coronel PNP Alejandro Castillo, jefe de la Región Policial Cusco, señaló a Correo que en un estado de emergencia como el que estamos atravesando, nadie se puede ‘dar el lujo’ de concentrar masivamente a las personas, ya que está prohibido por ley.

“El evento no tenía autorización porque en este momento no hay autorización para ningún tipo de evento social o de reunión de personas, se puede pensar que nos estamos parcializando para uno u otro candidato pero no es así, la ley es para todos. Conmino a los distintos candidatos a evitar realizar juntas de personas como esta, porque serán intervenidos”, refirió.