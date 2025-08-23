Con cánticos, rezos y una masiva participación de fieles, la imagen del Niño Jesús de Ayavi fue recibida en el distrito de San José de Los Molinos, en la provincia de Ica, luego de su salida desde su santuario ubicado en la provincia de Huaytará, región Huancavelica.

Homenaje religioso

La llegada del venerado Niño de Ayavi ha despertado un profundo fervor religioso entre los devotos iqueños, que acompañan su recorrido con actos litúrgicos y homenajes en distintas localidades de la región.

Tras su paso por San José de Los Molinos, la imagen será trasladada al distrito de San Juan Bautista este lunes 25 de agosto, donde se ha organizado un recibimiento especial por parte de la municipalidad local. El evento está programado para las 8:00 p.m. y se espera una gran concurrencia de fieles.

Ese mismo día, en horas de la tarde, el Niño de Ayavi será recibido en el distrito de Salas. La ceremonia se llevará a cabo de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. en el frontis de la municipalidad, donde se celebrará una paraliturgia en su honor.

La visita del Niño Jesús de Ayavi es considerada una tradición de fe que cada año moviliza a cientos de personas en el sur del país, especialmente entre las regiones de Huancavelica e Ica, donde se le atribuyen milagros y protección espiritual.

