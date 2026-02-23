El preso Willy Ricardo Vargas Paredes (38) fue encontrado ayer sin signos de vida al interior de su celda del penal de máxima seguridad de Challapalca. El reo purgaba una condena de 15 años por el delito de robo agravado.

Personal del INPE en horas de la mañana del domingo 22 de febrero efectuó el hallazgo en una celda del pabellón 2. Lo encontró ahorcado y se investiga si fue por un acto suicida o en el hecho habrían participado terceras personas. Se comunicó al personal policial en Challapalca y asumió la investigación la fiscal Sandra Nalvarte Apaza.

Las diligencias se realizaron hoy con agentes de la sección Homicidios del Depincri Tacna y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) de la Región Policial Tacna para las investigaciones preliminares con la fiscal provincial de Tarata.

Pasado el mediodía los familiares del arequipeño Willy Vargas Paredes llegaron al penal de Challapalca, tras ser comunicados del deceso. A las 13:30 horas el cadáver fue trasladado a la morgue de Tacna para la autopsia de ley. Según la fuente policial, Vargas Paredes fue capturado el año 2009 como un supuesto taxista que integraba la banda “Los chilenos” que había cometido robos al paso en Arequipa y fue internado en el penal de Socabaya.

Posteriormente tuvo un mal comportamiento y fue trasladado a Challapalca, a su vez se le abrió otro proceso por el presunto delito de violencia contra la autoridad.

El 29 de enero fue asesinado el interno Juan Medina Jiménez y Gian Carlos Noriega Asalde el 25 de diciembre del 2025.

