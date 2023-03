Los 22 funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica que fueron cesados hace una semana, volverán a ocupar sus puestos.

Lo confirmó el gerente regional, Daniel Rodríguez Dionisio, quien dijo que fueron retirados debido a un “error administrativo”.

“Hubo un error administrativo en los documentos de gestión aprobados en diciembre, y hasta el 10 de enero, no confirmaban 44 cargos de confianza, solo a 13, hicimos la modificación, ya que según norma debe ser el 5 % del total de trabajadores”, dijo.

Acotó: “Vamos a hacer la reincorporación paulatina de los funcionarios cesados por este tema administrativo”.

A la pregunta si aprovecharán para cambiarlos, Rodríguez dijo que seguirán. “Tienen que ir los mismos no hay ni una objeción para que vuelvan”, detalló.

Acotó: “Por error, yo no sé con qué criterio, como lo aprobaron en diciembre y enero, nosotros no conocíamos, entonces, pecamos de no esperar, pero, la gestión no espera y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) llega el 10 de enero, allí nos enteramos y ya habían sido designados”.

En tanto, mientras las resoluciones de cese se encuentren vigentes, otros funcionarios y gerentes asumían la coordinación de las oficinas.

Rodríguez Dionisio dijo que volverán a reponerlos a todos y espera que para el lunes se encuentren todos designados en los mismos cargos en los que fueron cesados