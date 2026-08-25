Una adulta mayor de 76 años se convirtió en el principal auxilio de su nieto luego de encontrarlo gravemente herido tras una presunta agresión cometida por su propia madre, en el anexo de Santa María, distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, Huancavelica.

La mujer, identificada como Clementina, pese a sus limitados recursos económicos, logró trasladar al menor hasta el Hospital de Tayacaja, donde los médicos determinaron que presentaba un delicado estado de salud.

El niño fue diagnosticado con policontusiones, epistaxis recurrente, hematemesis, hemorragia digestiva alta y trastorno de coagulación, por lo que debido a la gravedad de su condición fue referido de emergencia al Hospital de Huancavelica.

En el establecimiento de salud de Huancavelica, los médicos continúan realizando esfuerzos para estabilizar al menor, quien permanece en una situación crítica a consecuencia de las lesiones sufridas.

Mientras tanto, Clementina permanece en la ciudad debido al seguimiento médico del niño y al proceso legal derivado del caso. La adulta mayor no cuenta con recursos económicos para regresar a su comunidad, por lo que la Municipalidad Provincial de Huancavelica le proporcionó alojamiento en un hospedaje mientras continúa acompañando a su nieto.

El caso ha generado preocupación por la situación de vulnerabilidad del menor y de su abuela, mientras las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades por la presunta agresión.