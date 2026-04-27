El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú señalaron que la patrulla militar implicada en la muerte de cinco personas en Colcabamba actuó en respuesta a un ataque armado. El hecho ocurrió la madrugada del sábado durante un operativo contra el tráfico ilícito de drogas en una vía que conecta la zona con Ayacucho.

Las instituciones indicaron que la intervención se realizó con información de inteligencia y conocimiento del Ministerio Público. Según la versión oficial, los efectivos respondieron ante una amenaza que comprometía su seguridad.

En el pronunciamiento conjunto difundido este lunes se explicó el sustento de la actuación militar en el lugar. En ese contexto, se indicó que hubo una situación de riesgo real e inminente y por ello actuaron en legítima defensa.

“ Ante el riesgo real e inminente, el personal refiere su actuación en legítima defensa, conforme al artículo 20, inciso 3 del Código Penal, resultando personas fallecidas, heridas y un detenido”, precisa el comunicado.

El alto mando militar sostuvo que existen elementos que vincularían a los ocupantes del vehículo con actividades delictivas. Esta línea forma parte de la explicación brindada sobre lo ocurrido.

#Urgente| Ponemos en conocimiento de la opinión pública la siguiente información: pic.twitter.com/WjugGNQfyw — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) April 27, 2026

Versión de la PNP

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó que una de las víctimas era de nacionalidad colombiana. Según señaló, el extranjero habría ingresado al país de manera irregular y registraba antecedentes por tráfico de armas.

“Se vienen identificando a las personas que han resultado muertas. Una de ellas ha ingresado al país de manera irregular y clandestina, de nacionalidad colombiana, que registra antecedentes internacionales y transnacionales por tráfico de armas”, agregó.

Investigación fiscal

El Ministerio Público inició una investigación por presunto homicidio calificado contra ocho miembros del Ejército. Esta medida se adoptó tras detectarse indicios vinculados al uso indebido de la fuerza durante la intervención.

Las diligencias preliminares incluyen pericias balísticas y de absorción atómica. Asimismo, se evalúan testimonios que serán incorporados en el proceso.

Las autoridades confirmaron la identidad de las cinco personas fallecidas. Se trata de Wilmer Romero, Jaime Bendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila, William Núñez Soto y el ciudadano colombiano Nilsson Eduardo Montenegro.

El caso continúa en investigación mientras se recogen elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar responsabilidades.