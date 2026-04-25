Un operativo del Ejército Peruano terminó en tragedia la madrugada del sábado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica, dejando cinco personas fallecidas y dos heridas. El hecho ha generado cuestionamientos, ya que en el vehículo intervenido no se encontraron armas ni sustancias ilegales, pese a que esa era la finalidad de la acción.

Según información preliminar, el personal militar se encontraba en la zona desde el día anterior realizando labores de inteligencia ante el presunto traslado de droga y armamento. En la madrugada, recibieron el reporte sobre una camioneta sospechosa, la cual fue ubicada e intervenida en la vía.

De acuerdo con el reporte, al intentar detener el vehículo, este continuó su marcha, lo que derivó en el uso de armas de fuego por parte de los militares. Tras la intervención, se halló la camioneta con siete ocupantes: cinco de ellos sin vida y dos con heridas, quienes fueron auxiliados.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que no se encontró material ilícito en la unidad. Los efectivos militares involucrados se encuentran detenidos y serán investigados por la Policía, a fin de esclarecer las circunstancias del operativo.