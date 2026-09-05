Dos personas resultaron heridas luego de un accidente de tránsito registrado en el jirón Potocchi, barrio San Cristóbal, en la ciudad de Huancavelica. El hecho movilizó a agentes de la Sección de Emergencia de la Policía Nacional, quienes auxiliaron a los afectados.

Los heridos fueron identificados como Frank Robert Paco Ccora (44) y Yenny Alfonzzo Castro (43). Ambos presentaban lesiones y fueron trasladados por los efectivos policiales al Hospital Departamental de Huancavelica para recibir atención médica.

Conductor fue detenido

De acuerdo con la información policial, la mototaxi habría impactado contra un automóvil que se encontraba estacionado en la vía. La colisión ocasionó lesiones a los ocupantes y daños materiales en los vehículos involucrados.

Tras el accidente, los agentes intervinieron al conductor de la mototaxi, identificado como Jean C.M.H. (33), quien fue trasladado a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

El conductor quedó detenido por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades conforme a ley.