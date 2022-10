Una accidentada visita a un céntrico y emblemático plantel en la ciudad de Huancavelica tuvo el congresista de Acción Popular, Wilson Soto Palacios.

Fuentes del plantel nos afirmaron que desde las 11:00 horas tenía programada una visita para conversar con jóvenes escolares de la Institución Educativa Francisca Diez Canseco de Castilla, Sin embargo, durante la llegada del parlamentario, un grupo de docentes, aparentemente azuzadas por profesores de un conocido sindicato, comenzaron a arengar exigiendo la salida de Soto Palacios.

“¡Fuera del colegio, fuera del colegio!, ¡traidor!”, se oían las arengas en los pasillos del plantel.

Ello se vio en un video transmitido a través de las redes sociales, en el cual, un docente afirma que Soto se “encerró” con estudiantes y califica el hecho como un delito.

Sin embargo, no se trata de una “encerrona”, como lo calificó el docente, sino de una charla a las estudiantes, las cuales la dio el congresista huancavelicano, quien luego salió del plantel de manera tranquila y sin altercado alguno.

responde. A la salida de la I.E. Francisca Diez Canseco de Castilla, encontramos al parlamentario quien afirmó que la visita fue para conversar con el director del plantel y que buscó motivar a las estudiantes a que sigan estudiando luego de la concluir con el colegio.

Ante las arengas, dijo que fueron personas que vinieron a apoyar a Pedro Castillo.

“Me han dicho que yo he votado para su vacancia, al contrario, en la primera yo voté en contra, en la segunda voté en abstención, si ellos son profesores deben dar ejemplo a las estudiantes, informarse, no hay que venir con falsedades ni mentiras, mas bien yo lo he apoyado. No soy de derecha ni de izquierda, mi partido es del centro”, manifestó Soto Palacios.

De la misma manera, negó pertenecer al grupo de “Los Niños” y recordó que también emitió documentos que comprometían a Pedro Castillo, a quien le dijo que no había hecho nada a favor de Huancavelica.