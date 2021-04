Alfredo Pariona Sinche, de Perú Libre, es virtual congresista electo y dio sus primeras declaraciones al Diario Correo.

¿Cuál sería su primer planteamiento?

Es el inicio de una nueva era, convocaremos un referéndum para convocar a una asamblea constituyente y se pueda redactar la nueva Constitución. T ambién plantearé la revisión completa de las sentencias judiciales por corrupción, por lo menos de los 5 últimos años, vemos que hay casos en los que no pasa nada, pero, cuando hay dirigente en contra del sistema inmediatamente lo sentencian, por ejemplo, el hermano Walter Aduviri, entre otros.

¿Pedirán que exculpen a Vladimir Cerrón de su sentencia?

El tema es controversial en él, por cumplir un mandato extrajudicial, que tiene el rango de sentencia, él tenía que cumplir y si no, igual iba a ser procesado por desacato. Ahora está en la Corte Suprema, esa sentencia es política, por eso pediremos la revisión total de esos expedientes.

Vladimir Cerrón, es fundador de PL, ¿Qué papel tendrá en el gobierno de PC?

Somos respetuosos de las instancias, efectivamente es el fundador del partido, en su momento decidiremos como bancada y como comisión política de PL, mañana por la noche tenemos una reunión entre congresistas electos y comité ejecutivo del partido. Como él ya lo anunció, él no tendrá cargo dentro de la estructura del Estado, por el momento, tendrá otro papel.

Hay un temor de sus contrincantes por aplicar un modelo chavista, ¿qué decir?

Ese es un mensaje de la oposición, nosotros no lo planteamos, nosotros planteamos un modelo de Estado con economía de mercado, donde nuestra principal fuente de ingreso será de las empresas, generalmente de las transnacionales, Perú Libre dará un plazo de 75 días para que paguen sus impuestos. No e s posible que una pequeña bodega sea clausurado, pero, ¿las tremendas empresas?, Hace poco el TC le condona 728 millones a una empresa, pero, que regale a otros 100 o 200 millones, no lo hará.

¿Qué propuestas dará de Huancavelica para el Congreso?

En el tema económico generaremos una entidad para ver cuánto es nuestra recaudación y hacer esa distribución , que aquí se quede el 70 % y el resto del 30 % se vaya para el Estado. Vamos a solicitar que las empresas que operan en Huancavelica y tienen su domicilio fiscal en Lima, tributen aquí y de esa manera podamos atender a la población de nuestra región.

¿Un mensaje final?

Estamos tan cerca de poder acceder al Poder Ejecutivo, en ese contexto, a los demás hermanos candidatos, a su militancia, con el calor de la campaña, de los debates, quizás alguna expresión que haya afectado la sensibilidad, les expreso las disculpas correspondientes y precisamente, en una semana convocamos al pueblo huancavelicano para formar el comando de campaña del pueblo y enfrentar la segunda vuelta