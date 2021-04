La jornada de vacunación en Huancavelica no tiene la expectativa de los ancianos que se esperaba, ya que a la fecha esta cifra bordea el 30 %.

“ Hemos vacunado a 7 mil 862 adultos mayores, estamos en una meta del 30 % de adultos mayores que vacunamos al miércoles” , afirmó Lorena Quispe Huamán, directora adjunta de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica.

Es decir que h ay un promedio de un promedio de 19 mil dosis que están a la espera de ser usadas por la población.

ANCIANOS DE TRES DISTRITOS RECHAZAN VACUNAS

La funcionaria detalló que tienen serias dificultades para vacunar en tres distritos: Paucará, Acoria y Yauli, donde encuentran resistencia por parte de la población.

“ Muchos manifiestan que no creen en la existencia de la COVID, que ellos dan a conocer si mueren es por otros factores de salud propios de la zona y no están de acuerdo con la vacuna, algunos afirman que la vacuna les va a hacer daño y que no existe dicha enfermedad”, afirmó Quispe Huamán.

En dichos distritos las cifras de vacunación son muy bajas, por ejemplo, en Paucará solo vacunaron a 100, pese a tener una meta de mil 152 ancianos; en Yauli esperaban inmunizar a mil 936 ancianos, sin embargo solo llegaron a 190 ancianos.

En Acoria el panorama es similar, vacunaron solo a 295 de los 2mil 163.

EN HUANCAVELICA BORDEAN LA MITAD DE LA META

Sin embargo, en la ciudad de Huancavelica las cifras no son menos alentadoras, en la ciudad de Huancavelica tienen como meta inmunizar a 2 mil personas de la tercera edad y recién van por el 48.8 % .

En Ascensión la cifra sí es óptima, ya que tienen una cobertura del 89.6 % de los cerca de mil 100 “cabecitas blancas” que tenían como meta.

El problema es que muchos ancianos viven o migraron a otras ciudades, por lo que estiman que ello generaría una deserción alta.

“Vamos a ver otras bases de datos, con la cantidad de afiliados al SIS, a Essalud y buscaremos sincerar la meta y de repente reduciremos la cantidad de adultos mayores”, detalló la funcionaria.

Las dosis que aún no fueron usadas seguirán siendo usadas, debido a que ampliarán la jornada de vacunación para lograr vacunar a más ancianos. Además, visitarán casa por casa a fin de buscar a más adultos mayores.