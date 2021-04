Con grandes colas y problemas de identificación, comenzó el primer día de la jornada de vacunación a adultos mayores en Huancavelica.

Manuel Bendezú Ccora (67) afirmó que comenzó a hacer cola desde las 5:00 horas, sin embargo, le dijeron que no lo vacunarían por lo que tuvo que volver muy triste a su vivienda

“Hice cola desde las 5 de la mañana, pero no estaba en la relación, desgraciadamente, me devolvieron a casa, tuve que regresar porque no estaba en el padrón de la región, aunque sí estoy en el nacional”, afirmó Bendezú Ccora, quien se vacunó en San Cristóbal.

De otro lado, un ciudadano cuestionó la organización de la campaña de vacunación, porque les hicieron esperar.

“ A algunos les dijeron que no estaban en el padrón, pero, había un comunicado que decía que de los 60 en adelante iban a vacunar, al final, algunos no estaban en el padrón y crearon una mala expectativa”, afirmó el ciudadano Fermín Sullca .

El jefe de la Defensoría del Pueblo, Roly Bazán Zelada, manifestó que lo que más les preocupó es la falta de un criterio unificado para vacunar a los adultos mayores.

“Por ejemplo, en la I.E. 36011 hubo un problema debido a que solo vacunarían a los que están en el padrón, pese a que el mensaje de la Diresa decía que vacunarían a la población en general, tras nuestra intervención y comunicación con la Dirección Regional de Salud esto se superó”, afirmó Bazán Zelada.

En horas de la mañana, ya la situación se veía más ordenada en los distintos centros de vacunación, aunque las colas sí se mantenían.

“Sí hubo esa confusión, pero, eso ya se coordinó para que se vacunen a todos los mayores de 60”, dijo Víctor Gutierrez López del C.S. San Cristóbal

Elizabeth Cárdenas Torres, responsable de la estrategia de inmunizaciones de la Micro Red de Salud Santa Ana afirmó que tienen bastante demanda de la población y que la vacunación es de los mayores de 60 años, priorizando a los de más de 80.

Asimismo, dijo que la meta de vacunados en el primer día en el Estadio IPD, el C.S. Santa Ana y la I.E. Aplicación es de mil personas.





PRESIÓN ALTA. Uno de los problemas que más se presentó es que hubo adultos mayores que llegaron con la presión alta, tema que tuvo que ser controlado para evitar reacciones adversas con la vacuna.

“Tenemos un equipo que hace la atención oportuna, si el caso amerita, Hemos tenido casos de un paciente con hipertensión, diabéticos y algunos con fiebre, a todos se les hace la evaluación”, dijo Cárdenas Torres.

A su turno, Gutierrez López del dijo que a personas que tenían la presión alta tuvieron que estabilizarlos a fin de evitar reacciones adversas. "

Todos los vacunados esperan 30 minutos a fin de monitorear reacciones adversas.