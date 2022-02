El año pasado, las cifras de anemia en niños y la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) estuvieron por encima del 24% en la provincia de Huancavelica.

Convenio Red de Salud y Electroperú.

Ante esta realidad, y a fin de revertir las preocupantes cifras, la Red de Salud (R.S.) de Huancavelica, junto a la empresa Electroperú, está elaborando un programa piloto que sería implementado en el mes de marzo, el cual inicia mañana, siendo las zonas de intervención, los distritos de Acoria y Vilca.

ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

Según el Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) de la R.S. de Huancavelica, en el 2021, la prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad en la provincia de Huancavelica alcanzó el 49.4% y de DCI en niños de 5 años a menos, llegó al 24.5%.

TAMBIÉN PUEDES VER: Docente estará 10 años en el penal de Huancavelica por tocamiento indebido

“El objetivo del programa piloto es identificar las causas de la anemia en los niños, con la presunción de que no solo es provocada por el tema de nutrición, si no que puede haber otros factores y no es suficiente combatirla con los suplementos vitamínicos que se les da. Para tal fin se les sacará una muestra de sangre y posteriormente se efectuará el análisis correspondiente”, dijo René Garagorri Reyes, Subgerente de Imagen y Responsabilidad Social de la empresa Electroperú.

“Para este trabajo se requiere una labor de sensibilización a las familias, en coordinación con los agentes comunitarios de salud, el trabajo lo efectuará el personal de salud, con la finalidad de llegar a conocer que es lo que provoca la anemia para poder tratar el mal de raíz, en tal sentido Electroperú contribuirá facilitando los instrumentos, insumos y suministros para que los especialistas realicen su labor”, explicó Hardy Esplana, director de la R.S. de Hvca.

Ambas entidades esperan que para fin de año bajen las cifras de anemia y DCI.

TAMBIÉN PUEDES VER: Buscan que lienzos sean devueltos a iglesia huancavelicana

Entre los acuerdos del convenio está mejorar la infraestructura de las 11 IPRESS, así como la atención obstétrica en 5 IPRESS, entre otros.