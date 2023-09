A solo pasos de su vivienda en el jirón 9 de octubre del barrio Bellavista del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, el trabajador municipal Heber de La Cruz Ramos (38) perdió la vida, acuchillado por un sujeto que momentos después cayó cuando intentaba asaltar una vivienda y atacar a otras dos personas presumiblemente con el mismo arma. Luego de su detención, la airada población intentó tomar la comisaría de Lircay para hacer justicia con sus manos, pero fueron contenidos por la policía.

Los vecinos exigían justicia. “No solo se trata de un homicidio, no es que lo mataron y ya, aquí hay algo más detrás, pedimos que investiguen”, exigieron.

Según se supo, el sujeto que fue capturado habría aceptado el crimen.

El fiscal especializado en materia penal de Angaraes, Elias Meza Mendoza, pidió a la población que los dejen trabajar . También pidió que no atenten contra los policías “A medida que pase el tiempo se puede ir perdiendo elementos de convicción o pruebas como ustedes dicen (...) hay ciertas diligencias que se deben realizar con el detenido, confíen en nosotros”, pidió.

La madre del joven trabajador lloraba desconsolada exigiendo justicia “Mi hijito me ha dejado, ahora me he quedado sola”, repetía en su quechua natal.

La Municipalidad Provincial de Angaraes y la gerencia sub regional de la misma provincia publicó en redes sociales, sus condolencias hacia la familia.

Otras vecinas se quejaron por la inseguridad creciente y los actos de delincuencia. “(Delincuentes) toman en discoteca y los guardias no hacen nada”, “Para el asesino si piden refuerzos”, reclamaron.

Por la noche, acompañados de una orquesta, recibieron el cuerpo del trabajador en un ataúd marrón y lo llevaron hacia su domicilio donde velarán sus restos, la municipalidad le rindió honores.