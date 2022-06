La temperatura continúa descendiendo en Huancavelica, lo que hace temer por el aumento de casos de gripe y también de COVID-19.

Luego de varias semanas de mantener en cero la cantidad de pacientes internados con coronavirus en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, aumentó en tres esta cifra, además de una paciente que ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Varias semanas no teníamos ni un caso, hoy ya tenemos tres casos”, confirmó Javier Correa Tineo, director del referido nosocomio.

Acotó: “Hubo una paciente entubada, pero ya está en UCI general, prácticamente ya está en recuperación”.

Esta situación se debería a que las bajas temperaturas aumentan, y detalló que en emergencia del Hospital Departamental de Huancavelica reciben un promedio de 20 niños a diario con enfermedades respiratorias.

PREVENCIÓN PARA EVITAR PROPAGAR EL MAL

Ante esta situación, el galeno recomendó mantener y volver a los viejos protocolos de bioseguridad establecidos durante la pandemia.

“Debemos mantener las medidas de bioseguridad, seguir usando la mascarilla correctamente, evitar las reuniones donde hay aglomeración de gente, lavarse las manos con frecuencia, es decir, seguir protegiéndonos como las olas anteriores”, manifestó el director del nosocomio.

Acotó: “Probablemente este incremento de casos, este brote de casos, puede ser el inicio de una cuarta ola, aunque el ministro de salud no lo ha confirmado, porque solo son incremento de casos, no es una ola en sí, pero no sabemos cuál será el comportamiento en las próximas semanas”.

Asimismo, instó a los que faltan vacunarse a completar sus dosis de vacunación, ya sea la segunda, tercera o cuarta para los mayores de 40 años.