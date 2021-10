El cáncer es una enfermedad que cada año cobra más víctimas, y en Huancavelica, los casos de cáncer prostático vienen en aumento.

Así lo confirmó Valerio Aguirre Segura, coordinador de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del Cáncer de la DIRESA, quien dijo que este año registraron más de 30 casos de próstata, desplazando al cáncer gástrico.

“Estos años se ha priorizado la atención de casos COVID-19, sin embargo, sugiero a los funcionarios darle importancia a otros programas, como es el cáncer, que es una enfermedad silenciosa, que muchas veces se manifiesta después de 10 o 15 años, y en algunos casos llegan al hospital cuando el mal ya hizo metástasis”, afirmó el especialista.

Son varias las posibles causas que pueden ser el detonante de esta peligrosa enfermedad, entre ellas, enumera Aguirre Segura, está la mala alimentación, la obesidad, el tabaquismo, infecciones de transmisión sexual, por lo que es importante cambiar los estilos de vida.

Lo peor es que ahora ataca a gente más joven, antes, lo normal era que el cáncer afecte a personas entre 50 y 70 años, ahora, es entre 40 a 65 años. Las enfermedades de transmisión sexual también son un factor de riesgo ante el aumento de esta peligrosa enfermedad.

“La mayoría de varones seguimos con el pensamiento de tener varias mujeres, tener sexo por aquí, sexo por allá, pero, no es así; el contacto sexual con personas que uno no conoce, no sabemos, la mayoría pueden estar enfermas, las infecciones de transmisión sexual son acumulativas y al final son una de las determinantes para producir el cáncer de próstata”, detalló el especialista.

Piden a las personas de entre 40 a 75 años acudan a una consulta médica y si se detecta algún tumor, sea tratado a tiempo.