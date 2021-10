Mañana se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, ante ello, la nutricionista Sonia Fernandez Nolasco, del equipo técnico de la estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable de la DIRESA, afirma que no nos alimentamos bien

¿Sabemos alimentarnos bien en Huancavelica?

En realidad, no, primero porque desvaloramos los recursos locales, además, hay mucha influencia de consumo de alimentos industrializados, que son procesados y tienen menos nutrientes. También hay muchos hábitos que hacen que la alimentación no sea la más adecuada en los niños, por ejemplo, las mejores presas se las dan a los mayores y no a los niños que están en pleno crecimiento.

¿Aprovechamos bien los recursos alimenticios que tenemos en la región?

No es la más adecuada, la seguridad alimentaria tiene varias dimensiones, desde el acceso, la disponibilidad, el uso, el transporte, todo ello debe ser en condiciones que contribuyan a que los alimentos lleguen a la población más necesitada, pero, no se da, la seguridad alimentaria siempre fue el talón de Aquiles de la zona rural.

¿Cómo nos perjudica el consumir alimentos más refinados?

Mientras más natural sea un alimento, mejor, mientras más procesado un alimento, pasa por tanta industrialización que adquiere y lo hace nocivo. Antes venía pescado fresco, ahora viene enlatado. Hay frutas que las procesan, las endulzan y son nocivos. Hay grasas muy saturadas, como las mantequillas, margarinas, que incluso le ponen hidrógeno al aceite para poder mantenerlo.

¿Qué consecuencias hay al alimentarse mal?

Muchas consecuencias, por ejemplo, usar fórmula y no lactancia materna, hace que el niño sea predispuesto a tener obesidad, a que se enferme de infecciones y sea más vulnerable por la falta de leche materna.