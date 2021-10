Carlos Bruce Maldonado Guevara, coordinador de la estrategia de salud mental y de paz de la DIRESA Huancavelica, insta a los padres a conversar con sus hijos sobre cómo tomar la violencia en los medios y sobre todo a ser un buen ejemplo para sus vástagos.

¿Qué hacer ante la normalización mediática de la violencia?

Uno lo ve de una manera peligrosa, porque está socialmente aceptado, también en las redes sociales, lo ven normalizado, tratamos de intervenir, aunque la pandemia nos ha limitado. Las actividades de prevención van en el hogar, una familia disfuncional (familias machistas), como son la mayoría de las familias de la región, alimentan estas conductas de riesgo. Muchas veces priorizamos más la salud física que la mental. Muchos piensan que la violencia es normal, faltarnos el respeto, burlarnos de los demás, donde no hay esos patrones de convivencia.

¿Qué deben hacer los padres ante esta normalización?

La comunicación siempre es importante, entre padres e hijos. No solo es hablar, también los padres deben de ser el modelo. A veces encontramos casos que el padre dice no tomes (licor), pero el padre está tomando, dicen ‘hijo, no fumes’, pero el padre está fumando, debemos predicar con el ejemplo. Los padres debemos de ser los modelos de nuestros hijos.

¿Cómo tomar conciencia, ya que muchos lo pueden ver normal?

Debemos de aplicar la empatía, ser empáticos, ponernos en el lugar del otro, lo que yo estoy haciendo con el otro, ¿quiero que me lo hagan?, si yo me burlo de los demás y tomo una actitud agresora, ¿me gustaría que me lo hagan a mí?, si quiero que me respeten, debo también respetar a los demás, esa es la toma de conciencia, ponernos en el lugar del otro.