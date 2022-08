El excandidato a alcalde por Ascensión, del partido Juntos Por el Perú, Luis Paitán Cuba, mostró su incomodidad al ser excluido de las elecciones.

El Jurado Electoral Especial de Huancavelica emitió la resolución N° 470-2022 el 18 de agosto en la cual excluyen al candidato por omitir en su hoja de vida una sentencia consentida, la misma que lo sentencia por el delito a la Omisión a la Asistencia Familiar.

Sin embargo, el candidato dijo que esa sentencia sí la informó, aunque de manera muy referencial, en su hoja de vida y dijo que se trata de una niña que no es su hija.

Cabe detallar que el candidato puso en el rubro “sentencias alimentarias, contractuales, laborales o violencia familiar”, información muy ambigua, y confusa, en la cual detalla que es por un tema laboral con fallo o pena: sentencia de un año y añade: “pero, me sentenciaron por una menor que no es mi hija, que lleva el nombre de Blanca Sharaoro Paz”.

Cabe detallar que la ambigüedad de su declaración sería el principal problema, ya que la resolución de exclusión detalla lo siguiente: “Asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de haber consignado información falsa, incompleta o no actualizada en la DJHV que registre el personero legal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieran al personero legal”.

EXCLUIDO TOTALMENTE POR NEGLIGENCIA DE SU PERSONERO

Por si fuera poco, el personero nacional de Juntos Por el Perú no le informó a tiempo de este caso de exclusión, por lo que el plazo de apelación venció y no logró interponer documento alguno, quedando fuera del proceso electoral definitivamente.

La resolución fue emitida por el Jurado Electoral Especial el 18 de agosto, por lo que tenía para presentar su apelación hasta el domingo 21 del mismo mes, sin embargo, el personero del referido partido, Juan Silva, ni siquiera le notificó al candidato sobre el proceso, por lo que él se enteró días después y a través de un medio de comunicación.

“Por un noticiero me llego a enterar que estoy excluido, llamé a mi personero que está en la ciudad de Lima y bueno, me contestó, pero, luego no me contestaba el celular, hoy me apersoné al Jurado Electoral Especial, donde me informan que el 18 emitieron la resolución y me dan tres días de plazo para apelar, hasta el domingo, yo desconocía, mi personero no me ha hecho presente”, manifestó Paitán Cuba.

Acotó: “(En el JEE) me dijeron, tú puedes presentar tu apelación, pero, va a resultar improcedente, porque ya se cumplió el plazo, que era el domingo”.