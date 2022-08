El personero legal del Movimiento Regional Agua solicitó la exclusión del candidato Leoncio Huayllani por emitir una falsa declaración en su hoja de vida (HDV).

Dice que declaró tener 33.3 participaciones en la una sociedad auditora, sin embargo, una investigación del JEE el candidato no tendría titularidad ni participación alguna.

Huayllani Taype afirmó que la denuncia no tiene asidero legal, ya que, en su hoja de vida, afirma, sí consideró a dicha empresa.

“Han hecho ver que en Registros Públicos no han informado porque son participaciones y no acciones, generalmente informan por empresas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, pero, como es persona jurídica no lo informó RRPP”, afirmó Huayllani Taype.

Acotó: “Eso es lo que argumentan, que yo informé mal, que esa empresa no existiría, es completamente falso, eso se va a aclarar, al contrario, a este señor le van a llamar la atención”.

Cabe detallar que este caso debe ser evaluado por el Jurado Electoral Especial, quienes tendrán que ver si existe o no los motivos suficientes para la exclusión.