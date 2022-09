Saltándose todas las advertencias de transparencia, son 33 los postulantes quienes no reportaron ingreso económico.

En sus hojas de vida, los postulantes para cargos de regidores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, consejeros regionales y una vicegobernadora regional, no reportaron ingresos económicos algunos.

Asimismo, otros se pasan de vivos y solo para cumplir con el requisito, o por un error de comprensión lectora, hasta han reportado ganar un promedio de 250 soles al mes

SOLO CONSEJEROS DE APP A LA REGIÓN

Si bien es cierto la plancha para gobernador y vicegobernador regional por Huancavelica del partido de César Acuña quedaron fuera por renuncia, sus candidatos para consejero regional continúan en carrera electoral

De este partido, los siguientes son los que no reportaron sus ingresos económicos: Edgar Segovia Unocc, Hilda Huarancca Quispe, Beatriz Enriquez Lanazca, Jean Marco Ramos Huamani, Hever Raul Mavila Flores, Haydee Magdalena Zevallos Torre y Simeon Cusi.

Asimismo, la candidata Magaly Cusi Lazaro reportó ganar 7 mil 260 soles anuales, es decir, un promedio de 605 mensuales; mientras que Elsa Mariluz Ramos Cahuaya, no registró predios ni sueldo, pero, en información adicional dijo que gana 500 soles al mes.

EN SOMOS PERÚ TAMPOCO TRANSPARENTAN

En tanto, el partido del corazón postula a los siguientes candidatos a consejero regional que no reportaron ingresos: Rubén Eric Soto Espinoza, Elizabeth Crispín y Marco Antonio Yangali Conde.

Mientras que Oliver George Chuquiyauri Solano afirma ganar 10 mil soles anuales, es decir, 880 al mes y Katerin Fabiola Casareto Gonzales, dice que gana 5 mil soles anuales, es decir 416 soles mensuales

DIEZ DEL AGUA CON INFORMACIÓN EXTRAÑA

En el partido que lanza a Samuel Morán a la gobernación regional se evidencia que sus candidatos a consejeros regionales Johimi Patricia Cardenas Condori, Ronaldina Huincho Segama, Godofredo Vargas Mendoza no tienen “ni un sol”.

Asimismo, Monica Yovana Almonacid Soto, reportó ganar al año 9 mil 600 soles anuales por concepto de ingreso en el sector público, es decir, 800 soles al mes y Jesus Virgilio Huarcaya Paucar, el exalcalde de Huaytará no reportó ingresos anuales, pero, dice que sí tiene dos vehículos y un predio.

Dicho partido, para la Municipalidad Provincial de Huancavelica lanza a Paul Gaudencio Adam Huaman y Thalia Mendoza sin ganar un sol.

En tanto, los postulantes a regidores Zenobio Soto Quichca dice gana 8 mil anual, que promedia 666 soles al mes; también tiene un predio; Manuel Castillo, reportó ganar 10 mil al año, es decir, 833 soles, además de tener cuatro predios.

María Angelica Clemente Chahuayo, reportó ganar 10 mil anual, al año 833 soles, Clelia Paytan Mayhua , reportó ganar 9 mil 300 soles anuales.

MEDIA DOCENA DE POSTULANTES DEL AYNI NO SON CLAROS

De los candidatos que postulan por el Ayni, de Leoncio Huayllani, se encuentra que su vicegobernadora Saturnina Quispe de la Cruz no reportó sus ingresos; en tanto, de sus consejeros tampoco lo hizo Ever Sullca Esobar; mientras que Meger Josue Rojas Vega; no registra sueldo, pero sí tres predios y una camioneta y Nancy Romero dice gana solo 3 mil soles al año, es decir, un promedio de 250 soles.

Mientras que los que acompañan en la lista de Toribio Castro a la Municipalidad de Huancavelica, Amador Laime Quispe no registra ingresos mensuales, pero sí un predio, una casa y un terreno agrícola, todos con un valor en cero; y Bruce Brandon, dice ganar 9 mil al año, es decir 750 al mes.

REGIDORES DE TRABAJANDO PARA TODOS TAMBIÉN INCUMPLEN

Finalmente, los candidatos que acompañan en la lista de regidores de Guillermo Quispe Torres, se reporta que Victoriano Taipe gana solo 2 mil 500 soles anuales, es decir, también vive únicamente 250 al mes.

Roger de la Cruz Quispe, Leydy Rosali Rosales Mayhua y Jhontatan Jessy Crispin Crispín no reportaron sus ingresos.