Tras una reunión realizada en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, decidieron suspender la realización del tradicional Pukllay Huancavelicano 2023.

De esta manera, Huancavelica no verá el festival de danzas de carnavales por cuarto año consecutivo, los tres primeros debido a la pandemia y este último en solidaridad por los fallecidos durante las protestas por la crisis política nacional.

El alcalde de Huancavelica, Toribio Castro Cornejo, manifestó que la decisión no fue unilateral, por lo que convocó a varios sectores involucrados en el tema.

“La decisión colectiva es que no se realice el Hatun Pukllay en Huancavelica este año, las razones son varias conocidas, nos encontramos en una grave crisis económica, política y social en el país, eso hace que, en solidaridad y entendimiento del reclamo social, no podamos hacer una actividad de esa naturaleza”, afirmó Castro Cornejo.

La realización de este festival hace que muchas pequeñas y micro industrias culturales, entre ellas, Gloria Huamán Quinto, propietaria de la tienda de alquiler de disfraces “Emanuel”, quien, abordada por Correo, dijo que esta festividad es una época en la que su rubro comercial suele aprovechar, pero, ahora se volverán a ver afectados.

“Nos perjudica, nos afecta demasiado, nosotros desde noviembre dejamos de trabajar (por temporada baja), en enero nos preparamos para el Pukllay, desde la pandemia no estamos trabajando, nos perjudica, porque pagamos alquiler, luz agua. Tendrán razón de hacer estos paros, por eso nos perjudican, pienso que están en su justo derecho de hacer sus huelgas por la situación que vivimos”, afirmó Gloria Huamán.

Dijo que ahora que no salen elencos, la ganancia es mínima y que desde la pandemia su rubro de negocio es uno de los más afectados.

“Hay colegios, escuelas que no han hecho sus actividades, ni sus fiestas patronales cuando sacan cantidad de disfraces, hay algunos que no han hecho Día de la Madre, la salida fue mínima, como para mantener el alquiler, agua luz, pensamos que este año iba a ser mejor, pero, con lo que pasa, no se puede”.

Ante esta situación, el alcalde dijo que verán la forma de cómo buscar recuperar posteriormente esta actividad, a fin de no perjudicar a los afectados.

“Esperamos que esta crisis política acabe cuanto antes y vamos a generar otra actividad posterior para revertir lo que no se pudo generar a través del turismo y comercio a través del Pukllay, ese presupuesto se mantiene y también haremos otras actividades de carácter cultural para que los entes involucrados en esta festividad recuperen su inversión, la que tendrían planeadas”, finalizó Castro Cornejo.