Las protestas de diciembre del año pasado dejaron serios daños en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, daños que significarán un alto costo en reparaciones.

En entrevista con Correo Huancavelica, el alcalde Toribio Castro Cornejo dio a conocer la cifra que significarán reparar los daños ocasionados durante las protestas.

“Los daños materiales superan los 350 mil soles, estamos reevaluando el tema de su intervención inmediata, no olviden que el tema de cambio de funcionarios retrasa la ejecución del gasto y hay que hacer una evaluación general”, afirmó el burgomaestre.

Acotó: “En las cámaras de videovigilancia, está funcionando, (los daños) están en la infraestructura, pero no directamente (al sistema de videovigilancia), eso quiero que sepa la ciudadanía, las cámaras están funcionando, todas, solamente hubo un monitor dañado y una de las pantallas gigantes, lo que no limita su operatividad de las cámaras ni del Serenazgo, yo creí que nos habían dejado a ciegas, pero no, solo hubo daños en la estructura, puertas y ventanas y mínimamente en el equipamiento”.

Al preguntarle en qué se iba a invertir los 350 mil soles, el alcalde de Huancavelica manifestó que será en la reposición de vidrios, reponer puertas, monitor, puertas, pantalla gigante, el repintado, la mano de obra, entre otros.

“Es bastante infraestructura dañada, básicamente en puertas y vidrios, tanto del local donde funciona Serenazgo y la Municipalidad de Huancavelica”, acotó Castro.

Ataques a edificio municipal se registró el 13 de diciembre en horas de la tarde, el mismo día se registró el ataque a la sede del Serenazgo.