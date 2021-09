Tras la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán Reinoso, el jefe de la región Policial, Coronel PNP José Álvarez Rosario, opinó sobre lo que significó para el Perú esta época tan triste y cómo debemos mirar hacia el futuro.

¿Qué fue el terrorismo?

Ha sido causado por una organización criminal que nosotros la conocemos como Sendero Luminoso, le declaró la guerra al Perú y al Estado, para imponer sus ideologías insanas, son un grupo de personas que se alzaron en armas contra el país, autoridades y la sociedad. Ocasionó la muerte de más de 70 mil personas y pérdidas por más de 20 mil millones de dólares, lo que significó un atraso para el desarrollo del país.

¿Cuál es el principal daño que causó SL al Perú?

El principal daño es el retraso que nos generó en 20 años de aprobio, permitió que el Perú no avance en la lucha contra la pobreza, contra la corrupción, en la lucha por mejorar la educación, permitió que se construyan menos hospitales, menos colegios, menos universidad, menos investigación científica.

¿SL aumentó la pobreza del Perú?

No, destruyó algunas estructuras sociales, políticas y económicas y evitó el desarrollo, al evitar el desarrollo evitó que haya menos industrias, que haya más peruanos pobres.

¿Cuál era el modus operandi de SL?

Tenía cuatro formas de lucha: la agitación y propaganda armada, el aniquilamiento selectivo, el combate guerrillero y el sabotaje; eran las tácticas de Abimael Guzmán, que no era otra cosa que destruir las estructuras políticas sociales y económicas del Perú de entonces. Sendero nos atrasó por lo menos 40 años de desarrollo político y económico.

En este escenario, ¿Cuál es el riesgo que representa SL?

Actualmente SL no representa un riesgo como organización criminal de los años 80 al 2000, por poner un ejemplo. Actualmente el Perú avanzó en muchos aspectos de la vida social, política, económica y cultural que le es imposible que SL pueda renacer como un Sendero criminal. Sin embargo, debemos mirar hacia atrás para sacar lecciones, como la gobernabilidad, identidad nacional para unirnos en una sola causa contra el terrorismo, Terrorismo nunca más, debemos unirnos en la causa de defender el derecho fundamental de la vida, el derecho a la libertad de pensar, de transitar; debemos generar espacios de opinión contrarios a odio, muerte e imposición de ideas.

¿Quién debería hacer la lucha ideológica?

Los primeros deben de ser los partidos políticos, sean de derecha o de izquierda, centro izquierda o centro derecha; son ellos los que están pugnando por un espacio en el gobierno. En ese debate de ideas debe primar el respeto por el que piensa diferente, por el respeto absoluto a los derechos humanos, a la vida, a la libertad de pensar, y buscar la unión para el bienestar común.

¿Qué sentimientos le genera el oír el nombre de Abimael Guzmán?

Me genera sentimientos de que este personaje, cabecilla de SL, no debió haber existido, le hizo mucho daño al país, por el tremendo horror que causó, muertes, huérfanos, viudas, 70 mil peruanos fallecidos como consecuencia de las hordas de SL, que también fueron el rechazo mundial y estuvimos aislados, no nos insertamos a la economía internacional, vivimos rechazados del desarrollo y tecnología. Abimael Guzmán nos hizo mucho daño.