Hace dos días, la muerte de Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, recorría todos los noticieros del ámbito nacional del Perú.

Autoridades hablan sobre época del terrorismo.

Sumado a esto, está el hecho de que Huancavelica fue una de las regiones más golpeadas en la época del terrorismo; prueba de ello, son los restos óseos de Eloy Quispe Barrios (47) y de su hijo Manuel Quispe Jorge (17), los cuales fueron enterrados en camposanto a más de 30 años del cruel asesinato de ambos.

NO OLVIDAN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO

Todas las autoridades entrevistadas prefirieron no opinar sobre la muerto de Guzmán, no obstante, no olvidan la época del terrorismo.

“A Huancavelica llegué en 1995, cuando prácticamente el terrorismo ya no se estaba dando. No obstante, si recordamos los atentados en Lima, las víctimas, las muertes, lógicamente, son tiempos que no se quieren volver a repetir”, manifestó Luis Valdivia, presidente de la Junta de Fiscales de Huancavelica.

“En Huancavelica también se vivió el terror de esos tiempos, muchas muertes, muchas víctimas”, dijo Elsa Benavente, regidora provincial de Huancavelica.

“Durante la época del terrorismo se han vivido muchos abusos, tanto de los terroristas como de los militares, y la población fue la única que tuvo que padecer la opresión de ambos lados. Huancavelica también estuvo sumergida en el terror”, expresó Ernesto Sánchez, consejero regional de Angaraes.

Agregó: “Son tiempos que no se pueden volver a repetir, y solo se evitará que se repita, si se vive en democracia, y cuando todas las autoridades y funcionarios dejen de lado los intereses personas y trabajen con honradez, sin corrupción, en favor del desarrollo de la población, porque el terrorismo nació de la crisis en la que estaba adentrándose el Perú”.

Pobladores que nacieron en los años 70 y 80 vivieron en carne propia lo que fue la época del terrorismo en el Perú.