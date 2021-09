El congresista y vocero de la bancada de Avanza País, José Williams Zapata, sostuvo que el cuerpo del cabecilla terrrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, debe ser incinerado y tirado al mar, ya que ha hecho mucho daño al país.

“Ha generado odio, destrucción, muerte, una serie de problemas y, lo que es peor, ha generado un germen dentro de la Nación que aún persiste en algunos lugares extremos y se manifiesta de diferentes formas que en el futuro puede generarnos un daño”, sostuvo el parlamentario.

En esa línea, dijo que no debe quedar nada ligado a Sendero Luminoso en nuestra sociedad y que debe extinguirse, a fin de que no sirva para que las generaciones futuras puedan seguir ese ejemplo.

“Sendero Luminoso y lo que representó no debe servir más (...) este es un asunto que no debería quedar como ahora, sino que, es una situación de Estado. Quienes tienen la responsabilidad han debido prever que esto iba a suceder y no es el asunto de una autoridad, sino del Poder Ejecutivo, Judicial y otras organizaciones”, alegó el vocero de Avanza País.

Luego, agregó que se debe realizar un mejor trabajo como Estado y que no se puede permitir que existan más rastros del cabecilla terrorista y de Sendero Luminoso para que todos los peruanos puedan vivir en paz.

