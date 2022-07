La depresión es una silenciosa enfermedad que viene afectando a miles de huancavelicanos, mal que se acentuó más en esta época de pandemia.

El miedo por la enfermedad, la muerte de muchos familiares y personas cercanas, el encierro, la pérdida de trabajo, los problemas políticos, la recesión económica están pasando una fuerte factura a más de 126 mil huancavelicanos, quienes, vienen sufriendo esta enfermedad silenciosa que deprime no solo la mente, también el sistema inmune y otras partes del cuerpo.

Investigadores de Gobierna Consultores realizaron un análisis de diversos informes y encuestas ejecutadas por instituciones públicas hasta mediados del 2020, con resultados que colocan a Huancavelica, como la región con mayor índice de personas con depresión en el Perú.

Según el estudio, que analizó encuestas con la ENDES, en el sur andino, específicamente Huancavelica, 28 de cada 100 personas presentan cuadros de depresión durante el año, afectando a la población joven económicamente activa y, en su mayoría, a mujeres.

En entrevista con el médico epidemiólogo, especialista en salud pública y vocero de Gobierna Consultores, Risof Solís Cóndor, explicó que la depresión es una enfermedad sistémica, que no solo deprime al ánimo, si no todas las funciones, como el sistema inmunológico, cardiovascular y es una puerta abierta a otras enfermedades.

“También ocasiona otro problema, a la persona que es activa lo deprime, lo incapacita, el mayor efecto desde el punto de vista económico social incapacita a la persona, por su estado de ánimo la deja sin ganas de hacer nada, por su estado de ánimo. Entonces se considera una enfermedad incapacitante, ese es el mayor efecto de esta enfermedad”, afirmó Solís Cóndor.

Acotó : “La mujer es la que tiene una mayor carga de depresión, una relación de dos a uno, es más sensible, es más afectada. También se afecta más a las personas que viven solas, a las que tienen menos familia, a las que tienen núcleos familiares y hayan perdido a familiares. Otros factores son la edad, la pobreza”.

ESPECIALISTA SUGIERE PREVENIR DESDE EL HOGAR

Este mal es muy peligrosa, que inclusive podría acabar en la muerte del que la sufre, por ello, el médico sugiere.

“Es importante identificar precozmente, es más facil identificar en familia. Si ves a alguien que no tiene ganas, que no tiene esperanza de hacer las cosas, si siente que no tiene interés en hacer las cosas o tiene ideas de lastimarse o ideas de estar muerto, es muy probable que tenga cuadro de depresión”, dijo.

Ante esto, sugirió que los mismos familiares deben de relacionarse con esta persona, darles ánimos, recordarle que los quieren mucho y apoyarlos.

De no conseguir ayuda, recomiendan llevarlos a un establecimiento de salud.